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    Иньеста о Каталонии: «Нужен диалог. Мы заслуживаем жить в мире»

    Теги Барселона Андрес Иньеста примера Испания сборная Испании политика

    Хавбек «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста поделился мыслями о ситуации в Каталонии, где был организован референдум по вопросу выхода региона из состава королевства.

    «Я никогда прежде не давал публичных оценок столь сложным ситуациям, в которых мнения расходятся. Но сейчас мы живем в исключительном положении, и одно я понимаю четко.

    Пока мы не причинили больше вреда, нужен диалог. Те, кто ответственны за все, должны переговорить.

    Сделайте это для нас всех. Мы заслуживаем жить в мире», – написал полузащитник.

    Иньеста – воспитанник «Барселоны», однако он не каталонец. Футболист родился в регионе Кастилия-Ла-Манча.

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