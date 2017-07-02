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    Бразилия и Россия в марте 2018 года проведут товарищеский матч

    Теги сборная Бразилии сборная России ФИФА РФС Федерация футбола Бразилии товарищеские матчи (сборные)

    Вице-президент Бразильской конфедерации футбола Фернандо Сарни рассказал, когда бразильская сборная сыграет товарищеский матч с Россией.

    «Товарищеский матч со сборной России состоится в марте, в отведенные для этого окна в календаре ФИФА. Игра пройдет в России.

    У нас есть приглашение [от РФС]. Мы должны были сыграть в июне, но у нас уже были запланированы матчи в Австралии», – сказал Сарни.

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