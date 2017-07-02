Бразилия и Россия в марте 2018 года проведут товарищеский матч

Вице-президент Бразильской конфедерации футбола Фернандо Сарни рассказал, когда бразильская сборная сыграет товарищеский матч с Россией.

«Товарищеский матч со сборной России состоится в марте, в отведенные для этого окна в календаре . Игра пройдет в России.

У нас есть приглашение [от ]. Мы должны были сыграть в июне, но у нас уже были запланированы матчи в Австралии», – сказал Сарни.