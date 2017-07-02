Бразилия и Россия в марте 2018 года проведут товарищеский матч
Вице-президент Бразильской конфедерации футбола Фернандо Сарни рассказал, когда бразильская сборная сыграет товарищеский матч с Россией.
«Товарищеский матч со сборной России состоится в марте, в отведенные для этого окна в календаре ФИФА. Игра пройдет в России.
У нас есть приглашение [от РФС]. Мы должны были сыграть в июне, но у нас уже были запланированы матчи в Австралии», – сказал Сарни.
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