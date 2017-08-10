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    Бразилия возглавила рейтинг ФИФА, Россия осталась на 62-м месте

    Теги сборная Португалии сборная Бразилии сборная Германии сборная Франции сборная Бельгии сборная России сборная Польши сборная Аргентины сборная Чили рейтинги ФИФА сборная Колумбии сборная Швейцарии

    Сборная России сохранило за собой 62-е месте в августовском рейтинге ФИФА.

    Сборная Бразилии сместила с первого места команду Германии. На четвертую строчку поднялась Швейцария, а на пятую – Польша.

    1. (2) Бразилия – 1604 очка

    2. (1) Германия – 1549

    3. (3) Аргентина – 1399

    4. (5) Швейцария – 1329

    5. (6) Польша – 1319

    6. (4) Португалия – 1267

    7. (7) Чили – 1250

    8. (8) Колумбия – 1208

    9. (10) Бельгия – 1194

    10. (9) Франция – 1157

    62. (62) Россия – 590

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