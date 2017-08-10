Бразилия возглавила рейтинг ФИФА, Россия осталась на 62-м месте
Сборная России сохранило за собой 62-е месте в августовском рейтинге ФИФА.
Сборная Бразилии сместила с первого места команду Германии. На четвертую строчку поднялась Швейцария, а на пятую – Польша.
1. (2) Бразилия – 1604 очка
2. (1) Германия – 1549
3. (3) Аргентина – 1399
4. (5) Швейцария – 1329
5. (6) Польша – 1319
6. (4) Португалия – 1267
7. (7) Чили – 1250
8. (8) Колумбия – 1208
9. (10) Бельгия – 1194
10. (9) Франция – 1157
…
62. (62) Россия – 590
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