Жозеп Бартомеу: «Барселона» играет без зрителей в знак протеста, а не из соображений безопасности»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу объяснил, почему было решено провести матч чемпионата Испании с , несмотря на сложную обстановку в Каталонии.

«Мы недовольны притеснением свободы волеизъявления, наблюдавшимся сегодня в Каталонии, и очень серьезно относимся к этой проблеме.

Мы обеспокоены этой ситуацией и вместо того, чтобы отметить игру, как хотели, мы решили провести ее без зрителей, но ситуация не нормальная. Это исключительная ситуация. Мы поддерживаем тех, кто пострадал от недостатка свободы.

Мы разговаривали с руководителями, тренерами, игроками и решили играть, но без болельщиков – в знак протеста. Важно не терять очки.

Все это было сделано не по соображениям безопасности. С безопасностью полный порядок. Мы сделали это из-за исключительных обстоятельств. Чтобы весь мир мог видеть, что здесь произошло», – заявил Бартомеу.

В Каталонии проходит референдум по вопросу отделения от Испании. На улицах случились столкновения между сторонниками независимости и испанской полицией. Пострадало более 300 человек.

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