Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Пике не хотел играть в матче с «Лас-Пальмасом» сегодня

    Теги Барселона Жерар Пике примера Испания Лас-Пальмас

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике не хотел сегодня выходить на поле в матче чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса».

    Некоторые футболисты каталонской команды в преддверии матча не понимали, состоится ли игра. После короткой разминки они направились в раздевалку.

    В итоге игра состоялась, но проходит без зрителей. Пике вышел в стартовом составе «Барсы».

    В Каталонии проходит референдум по вопросу отделения от Испании. На улицах случились столкновения между сторонниками независимости и испанской полицией. Пострадало более 300 человек.

    Пике о действиях полиции на референдуме в Каталонии: «Позор. Эти кадры говорят сами за себя»

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться