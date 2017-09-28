Виктор Гончаренко: «Если бы не Акинфеев, который нас несколько раз выручил... Класс «МЮ» очень высок, это лидеры АПЛ»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал матч Лиги чемпионов с (1:4), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Если у нас и был план, то он рухнул с первым пропущенным мячом. Уровень игры очень сильно упал. Мы не успевали, моментами «Манчестер» имел очень большое преимущество. Мы можем говорить, что их класс очень высок, они лидеры АПЛ.

Если бы не Акинфеев, который нас несколько раз выручил... Мы пробовали путем замен найти какой-то баланс, но они очень быстро перестраивались. Когда ты владеешь мячом 70% и так быстро возвращаешься, то с результатом все понятно.

– Сказалось ли на игре Фернандеса его повреждение? Первые два мяча пришли с его фланга.

– Говорить об отдельно взятом игроке всегда сложно, когда ты терпишь разгромное поражение.

– Вы говорили, что у «МЮ» есть слабые места. На что вы хотели надавить?

– «МЮ» сыграл по другой схеме. Многие моменты стали смотреться совсем по-другому. Самое тяжелое – те моменты, которые мы оговариваем на установке, но мы ошибаемся в них в игре. Например, это первый гол.

Мы достаточно подробно говорили о том, как быстро «Манчестер» действует после перехватов в центре поля, как атакуют флангами, как завершает атаки Лукаку.

Моментами мы адаптировались под их игру для того, чтобы лучше атаковать, но после их замен нам стало еще сложнее наступать. Это сложно делать в целом, когда ты понимаешь, что у тебя за спиной три быстрых нападающих и мощный Лукаку, – объяснил Гончаренко.

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