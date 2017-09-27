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    Виктор Гончаренко: «Нас развалил первый пропущенный гол»

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Манчестер Юнайтед Лига чемпионов Виктор Гончаренко

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о поражении в Лиге чемпионов от «Манчестер Юнайтед» (1:4).

    – Нас даже не надломил, а развалил первый пропущенный гол. Самое тяжелое в этой ситуации – то, о чем говорили с командой, то и произошло.

    Потом мы долго не могли вернуться в игру. Понятно, что нам было сложно играть в таком ритме, как «Манчестер». Мы впервые за долгое время столкнулись с таким ритмом. 

    Игорь Акинфеев позволил нам сохранить лицо. Он во многих моментах нас выручил. А так, тяжело противостоять сопернику в таком ритме. Плюс мы совершали достаточно простые для нашего уровня ошибки. С помощью замен удалось немного воссоздать баланс, но после того, как счет стал крупный, соперник сбросил обороты.

    – Первый гол развалил команду – как это можно объяснить?

    – Быстро пропущенный гол имеет очень большое значение на этом уровне.

    – Игра в центре поля, в группе атаки – показалось что команда не так слаженно прессинговала, не получалось взять мяч под контроль.

    – Можно сказать, что нас очень быстро прессинговал «Манчестер», поэтому у нас возникали сложности. Очень много мячей мы потеряли в центре поля – как из-за прессинга, так и после простых передач. Конечно, ты получаешь сразу быструю встречную атаку.

    – Перспективы команды в Лиге чемпионов? Как это поражение может повлиять на игроков?

    – Это никак не повлияет на нас, еще очень далеко до матчей с «Базелем». Будем думать, как восстановить наши головы к следующей игре, – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Хоть что-то хорошее из этого дикого поражения

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