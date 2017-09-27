Виктор Гончаренко: «Нас развалил первый пропущенный гол»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о поражении в Лиге чемпионов от (1:4).

– Нас даже не надломил, а развалил первый пропущенный гол. Самое тяжелое в этой ситуации – то, о чем говорили с командой, то и произошло.

Потом мы долго не могли вернуться в игру. Понятно, что нам было сложно играть в таком ритме, как «Манчестер». Мы впервые за долгое время столкнулись с таким ритмом.

позволил нам сохранить лицо. Он во многих моментах нас выручил. А так, тяжело противостоять сопернику в таком ритме. Плюс мы совершали достаточно простые для нашего уровня ошибки. С помощью замен удалось немного воссоздать баланс, но после того, как счет стал крупный, соперник сбросил обороты.

– Первый гол развалил команду – как это можно объяснить?

– Быстро пропущенный гол имеет очень большое значение на этом уровне.

– Игра в центре поля, в группе атаки – показалось что команда не так слаженно прессинговала, не получалось взять мяч под контроль.

– Можно сказать, что нас очень быстро прессинговал «Манчестер», поэтому у нас возникали сложности. Очень много мячей мы потеряли в центре поля – как из-за прессинга, так и после простых передач. Конечно, ты получаешь сразу быструю встречную атаку.

– Перспективы команды в Лиге чемпионов? Как это поражение может повлиять на игроков?

– Это никак не повлияет на нас, еще очень далеко до матчей с «Базелем». Будем думать, как восстановить наши головы к следующей игре, – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Хоть что-то хорошее из этого дикого поражения