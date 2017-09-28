Александр Головин: «Уровень «МЮ» совершенно другой, очень отличается от чемпионата России»
Полузащитник ЦСКА Александр Головин высказал мнение после поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:4) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
– Играли более-менее нормально, были хорошие проходы. Пару раз не забили – у них вратарь выручил после ударов Дзагоева и Чалова.
Пропустили ненужные голы, можно сказать сами себе привезли пенальти. И махнули в центре защиты. когда замкнули дальнюю штангу. Думаю, не по игре счет.
– Уровень «Манчестера» совершенно другой?
– Да, конечно, очень отличается от чемпионата России. В первые минуты было тяжело приспособиться к скоростям.
– Показалось, что ЦСКА не прессинговал в первом тайме. Почему не получилось наладить игру в центре поля?
– Мы пытались прессинговать, но не шли все вместе, кто-то один у нас выпадал, и нас просто вскрывали, – сказал Головин в эфире «Матч ТВ».
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