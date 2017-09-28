Александр Головин: «Уровень «МЮ» совершенно другой, очень отличается от чемпионата России»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин высказал мнение после поражения от (1:4) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Играли более-менее нормально, были хорошие проходы. Пару раз не забили – у них вратарь выручил после ударов Дзагоева и Чалова.

Пропустили ненужные голы, можно сказать сами себе привезли пенальти. И махнули в центре защиты. когда замкнули дальнюю штангу. Думаю, не по игре счет.

– Уровень «Манчестера» совершенно другой?

– Да, конечно, очень отличается от чемпионата России. В первые минуты было тяжело приспособиться к скоростям.

– Показалось, что ЦСКА не прессинговал в первом тайме. Почему не получилось наладить игру в центре поля?

– Мы пытались прессинговать, но не шли все вместе, кто-то один у нас выпадал, и нас просто вскрывали, – сказал Головин в эфире «Матч ТВ».

Хоть что-то хорошее из этого дикого поражения