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    Жозе Моуринью: «Мы вернулись в Лигу чемпионов и показываем великолепные результаты»

    Теги ЦСКА Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Лига чемпионов Андер Эррера Ромелу Лукаку

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча групповой стадии Лиги чемпионов с ЦСКА (4:1), передает корреспондент Sports.ru.

    – Сегодняшняя игра – максимум «МЮ» на данный момент?

    – Конечно, я не ожидал такого начала игры. Мы очень сильно начали: первые четыре удара превратились в три гола. После такого, как мы так великолепно начали, нам нужно было сохранять спокойствие и довести матч до победы.

    – Перед игрой вы сказали, что ваша команда должна сохранять спокойствие. После такой великолепной игры трудно оставаться на земле?

    – Такая победа хорошо скажется как на общем состоянии команды, так и на состоянии отдельных игроков. В частности, на Эррере, который не получает достаточного игрового времени, но сегодня великолепно сыграл. То же самое можно сказать про Марсьяля. В ближайшую субботу у нас будет матч АПЛ, мы будем усердно готовиться.

    – Прокомментируйте игру Марсьяля.

    – Я доволен такой победой на выезде. Последний раз, когда «МЮ» выступал в Лиге чемпионов у них не получалось добиваться таких результатов, в особенности в гостях. Прошлый год мы пропустили. Сейчас мы вернулись и показываем великолепные результаты. До 60-й минуты все играли замечательно. После того как счет стал 4:0, и я произвел замены, мы просто доигрывали матч. При этом никто не говорит о наших проблемах, о большом количестве травмированных. Сейчас у нас ослаблена центральная ось, но те, кто выходят на поле, играют очень хорошо.

    – Перед матчем вы сказали, что это сильнейший ЦСКА. Сегодняшний результат как-то не соответствует этим словам. Почему так? ЦСКА настолько слаб?

    – Это просто моя лучшая команда. Я сюда приезжал с «Интером», «Челси» и «Реалом», но этом сильнейшая команда. С «Реалом» и «Интером» мы играли в плей-офф, давление было велико, поэтому мы были довольны минимальными победами.

    – Лукаку забил 10 голов до октября.

    – Это замечательное достижение, но нападающий не играет один. Вокруг Лукаку собрана великолепная команда, которая ему помогает. В сентябре у нас остался один матч, и в этом месяце он был хорош. Я уверен, что такие достижения не повлияют на него, он будет продолжать работать и забивать голы, – сказал тренер.

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