Лукаку оформил дубль в матче с ЦСКА, в 9 встречах во всех турнирах он забил 10 голов

Форвард Ромелу Лукаку оформил дубль в матче групповой стадии Лиги чемпионов против .

Нападающий сборной Бельгии отличился на 4-й и 26-й минутах встречи. Таким образом, он забил 10 голов за манкунианцев в 9 встречах во всех турнирах текущего сезона.

Подробную статистику выступлений Лукаку вы можете посмотреть здесь.

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