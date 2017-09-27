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    Лукаку оформил дубль в матче с ЦСКА, в 9 встречах во всех турнирах он забил 10 голов

    Теги ЦСКА Манчестер Юнайтед Лига чемпионов Ромелу Лукаку

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку оформил дубль в матче групповой стадии Лиги чемпионов против ЦСКА.

    Нападающий сборной Бельгии отличился на 4-й и 26-й минутах встречи. Таким образом, он забил 10 голов за манкунианцев в 9 встречах во всех турнирах текущего сезона.

    Подробную статистику выступлений Лукаку вы можете посмотреть здесь.

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