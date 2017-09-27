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    Сможет ли ЦСКА обыграть МЮ? Приложение «ЦСКА+» – самый удобный способ следить за сегодняшним матчем

    Теги ЦСКА Виктор Васин Манчестер Юнайтед Бенфика премьер-лига Россия премьер-лига Англия Лига чемпионов Витиньо Рифат Жемалетдинов

    В первом туре группового этапа ЦСКА обыграл «Бенфику», благодаря блистательной игре Виктора Васина в атаке и голам Витиньо и Жемалетдинова! Смогут ли россияне повторить успех в матче с МЮ?

    Все детали выступления армейцев в Лиге чемпионов, расписание, статистику, push-уведомления, мнения игроков и тренеров вы можете найти в клубном приложении «ЦСКА+» для мобильных устройств.

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    Также с приложением «ЦСКА+» вы получаете:

    – Видео голов ЦСКА во всех турнирах.

    – Обзоры матчей, видео самых опасных моментов.

    – Свежие новости о команде.

    – Анонсы, интервью, результаты, мнения экспертов и инсайдеров.

     

    – Галереи с яркими и актуальными фото.

    – Календарь и турнирные таблицы, текстовые онлайн-трансляции игр, полная статистика всех матчей в режиме реального времени.

    – Эксклюзивные блоги и материалы пользователей о команде и любимых игроках ЦСКА.

    – Широкие возможности для общения с другими красно-синими в комментариях и статусах.

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