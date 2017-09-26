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    Sports.ru

    Новая игра от Sports.ru, в которой можно выиграть 1 000 000 на Лиге чемпионов

    Теги Спартак ЦСКА Зенит Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Реал Мадрид Атлетико Реал Сосьедад Sports.ru мобильные приложения

    Underdog — бесплатная игра для футбольных болельщиков с денежными призами.

    Сделайте 6 точных прогнозов на результаты футбольных матчей, чтобы выиграть 1.000.000 рублей.

    Прямо сейчас нужно угадать счета следующих матчей:

    Боруссия Д – Реал Мадрид (Лига чемпионов)

    Спартак – Ливерпуль (Лига чемпионов)

    Атлетико – Челси (Лига чемпионов)

    ПСЖ  –  Бавария (Лига чемпионов)

    ЦСКА – Манчестер Юнайтед (Лига чемпионов)

    Зенит – Реал Сосьедад (Лига Европы)

    СКАЧАТЬ НА iPHONE/iPAD

     

    Не знаете на какой счет поставить? Потрясите телефон, и Underdog подскажет вероятный счет.

    Приглашайте друзей в приложение, чтобы получить больше прогнозов и увеличить вероятность выигрыша.

    Розыгрыш проводится каждую неделю, участие абсолютно бесплатно.

    Отметим, что игра вышла сразу на двух языках – русском и английском.

    СКАЧАТЬ НА iPHONE/iPAD

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