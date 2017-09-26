Новая игра от Sports.ru, в которой можно выиграть 1 000 000 на Лиге чемпионов

Underdog — бесплатная игра для футбольных болельщиков с денежными призами.

Сделайте 6 точных прогнозов на результаты футбольных матчей, чтобы выиграть 1.000.000 рублей.

Прямо сейчас нужно угадать счета следующих матчей:

Боруссия Д – Реал Мадрид (Лига чемпионов)

Спартак – Ливерпуль (Лига чемпионов)

Атлетико – Челси (Лига чемпионов)

ПСЖ – Бавария (Лига чемпионов)

ЦСКА – Манчестер Юнайтед (Лига чемпионов)

Зенит – Реал Сосьедад (Лига Европы)

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Не знаете на какой счет поставить? Потрясите телефон, и Underdog подскажет вероятный счет.

Приглашайте друзей в приложение, чтобы получить больше прогнозов и увеличить вероятность выигрыша.

Розыгрыш проводится каждую неделю, участие абсолютно бесплатно.

Отметим, что игра вышла сразу на двух языках – русском и английском.

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