Новая игра от Sports.ru, в которой можно выиграть 1 000 000 на Лиге чемпионов
Underdog — бесплатная игра для футбольных болельщиков с денежными призами.
Сделайте 6 точных прогнозов на результаты футбольных матчей, чтобы выиграть 1.000.000 рублей.
Прямо сейчас нужно угадать счета следующих матчей:
Боруссия Д – Реал Мадрид (Лига чемпионов)
Спартак – Ливерпуль (Лига чемпионов)
Атлетико – Челси (Лига чемпионов)
ПСЖ – Бавария (Лига чемпионов)
ЦСКА – Манчестер Юнайтед (Лига чемпионов)
Зенит – Реал Сосьедад (Лига Европы)
Не знаете на какой счет поставить? Потрясите телефон, и Underdog подскажет вероятный счет.
Приглашайте друзей в приложение, чтобы получить больше прогнозов и увеличить вероятность выигрыша.
Розыгрыш проводится каждую неделю, участие абсолютно бесплатно.
Отметим, что игра вышла сразу на двух языках – русском и английском.
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