Кавани после конфликта сказал Неймару в раздевалке: «Ты кто такой? Думаешь, ты Месси?»
Конфликт нападающих «ПСЖ» Эдинсона Кавани и Неймара, начавшийся на поле в матче чемпионата Франции с «Лионом» (2:0), продолжился после игры.
Уругвайский форвард спросил бразильца в раздевалке: «Ты кто такой? Думаешь, ты Месси?»
Напомним, что Кавани собирался пробить штрафной, когда мяч у него забрал защитник Дани Алвес, после чего снаряд перешел к Неймару. Позже Неймар пытался отобрать у Кавани право пробить пенальти.
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