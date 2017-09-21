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    Форлан о конфликте Неймара с Кавани: «С Месси он бы себя так не повел. Дани Алвес поступил как «шестерка»

    Теги ПСЖ Эдинсон Кавани Лионель Месси Дани Алвес Диего Форлан лига 1 Франция Неймар

    Бывший форвард сборной Уругвая Диего Форлан высказался по поводу конфликта между его соотечественником нападающим «ПСЖ» Эдинсоном Кавани и партнером по атаке Неймаром.

    «Кавани заслуживает уважения. Он забивает и бьет пенальти не первый год, и к этому надо относиться с уважением. Неймар не поступил бы так с Месси. Он не хотел, чтобы Кавани бил пенальти, и повел себя как маленький ребенок.

    Между Неймаром и Кавани произошел конфликт, и подобное случается во всех командах. Непонятно только поведение Дани Алвеса. Он не отдал мяч Кавани, а передал его Неймару, поступив как «шестерка», — сказал Форлан.

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