Форлан о конфликте Неймара с Кавани: «С Месси он бы себя так не повел. Дани Алвес поступил как «шестерка»

Бывший форвард сборной Уругвая Диего Форлан высказался по поводу конфликта между его соотечественником нападающим «ПСЖ» Эдинсоном Кавани и партнером по атаке Неймаром.

«Кавани заслуживает уважения. Он забивает и бьет пенальти не первый год, и к этому надо относиться с уважением. Неймар не поступил бы так с Месси. Он не хотел, чтобы Кавани бил пенальти, и повел себя как маленький ребенок.

Между Неймаром и Кавани произошел конфликт, и подобное случается во всех командах. Непонятно только поведение . Он не отдал мяч Кавани, а передал его Неймару, поступив как «шестерка», — сказал Форлан.

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