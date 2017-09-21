Неймар извинился перед партнерами по «ПСЖ» за инцидент с Кавани

Нападающий Неймар после тренировки извинился перед командой за конфликт с форвардом .

Во время обращения 25-летнего игрока к команде переводчиком выступил бразильский защитник .

В матче 6-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (2:0) Кавани собирался пробить штрафной, но защитник Дани Алвес забрал у него мяч, а затем отдал .

Позже бывший нападающий «Барселоны» хотел отнять у уругвайца право исполнить пенальти.

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