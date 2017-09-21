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    Неймар извинился перед партнерами по «ПСЖ» за инцидент с Кавани

    Теги ПСЖ Эдинсон Кавани Дани Алвес лига 1 Франция Неймар Тиаго Силва

    Нападающий «ПСЖ» Неймар после тренировки извинился перед командой за конфликт с форвардом Эдинсоном Кавани.

    Во время обращения 25-летнего игрока к команде переводчиком выступил бразильский защитник Тиаго Силва.

    В матче 6-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (2:0) Кавани собирался пробить штрафной, но защитник Дани Алвес забрал у него мяч, а затем отдал Неймару.

    Позже бывший нападающий «Барселоны» хотел отнять у уругвайца право исполнить пенальти.

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