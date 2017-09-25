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    Черчесов о Луневе: «Восхищаться пока нечем. Акинфеев – номер один»

    Теги Спартак ЦСКА Зенит Артем Дзюба Игорь Акинфеев Юрий Жирков Николай Заболотный Дмитрий Комбаров Станислав Черчесов премьер-лига Россия сборная России Денис Глушаков Андрей Лунев Тосно

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил свои решения по составу на контрольные матчи с Южной Кореей и Ираном.

    – Вы пригласили Жиркова, который последнее время очень мало играет за «Зенит».

    – То, что он мало играет, не означает, что квалификация потеряна. К сожалению, в матче с «Вардаром» Юрий получил травму плеча. Если бы не повреждение, он, может, выступал бы чаще.

    Я разговаривал с Жирковым пару дней назад – он в хорошем настроении и готов выступать за сборную. Есть футболисты, которым не нужно много времени, чтобы привести себя в порядок.

    – Невызов Глушакова связан с тем, что Денис устал, или с последними результатами «Спартака»?

    – Не знаю, кто вообще вам сказал такое слово – «устал». Глушаков травмирован. Человек до травмы мог находиться и в топ-состоянии. Но конкретно на сегодняшний день он не играет.

    Мы не знаем, что будет через пару дней, но должны объективно посмотреть на ситуацию: пауза ему не помешает, надо подлечиться. Ну и мысли привести в порядок – чтобы и «Спартаку», и нам была польза.

    – Все восхищены игрой Лунева. Для сборной это плюс, что появился второй очень сильный вратарь?

    – Это большой плюс и для сборной, и для клуба. Но восхищаться пока нечем. Восхищаться можете вы, журналисты. А в нашем понимании можно быть удовлетворенным, что есть стабильность, которая нас радует.

    Лунев в сентябре был на сборе, провел игру на достойном уровне. Но повторю, что восхищаться пока нечем. Хотя мы рады, что появляются таких игроки. На разных позициях, не только на вратарской.

    – Акинфеев…

    – Он номер один.

    – Почему не вызван Дзюба?

    – Нормально отношусь к этому вопросу. Мы смотрим, что нам надо. Кубок конфедераций прошел, европейский футбол движется в определенных направлениях.

    Думаю, нужны ли нам – без фамилий – условные Вася, Петя и так далее. Нужен ли нам вообще будет большой фактурный нападающий или он не понадобится? Сегодня вот такая – ситуация, Мы вызвали тех, кого хотели вызывать.

    – Получается, сейчас вы в роли фактурного нападающего проверяете Заболотного?

    – Он, может быть, не очень фактурный, но очень подвижный. Почему мы его берем? Скорость, мобильность и так далее. Повторюсь, не стоит предвосхищать какие-то события или допускать недомолвки. В конце концов, мы имеем право принимать те решения, которые принимаем.

    – Комбаров не вызван из-за травмы?

    – Нет. На сегодняшний день – не из-за травмы. Футболисты, с которыми мы работали, спокойно эту ситуацию воспринимают, – сказал Черчесов.

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