Массимо Каррера: «С «Ливерпулем», скорее, сыграет Педро Роша, чем Промес»

Главный тренер Массимо Каррера накануне матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с рассказал о состоянии отдельных футболистов.

- Есть ли шанс сыграть у Промеса?

- На данный момент не знаю. Узнаю после разговора с докторами.

Но на нынешний момент сыграет скорее , чем Промес.

- Не кажется ли вам, что без Промеса атака выглядит очень слабо?

- Нам не хватает не только Промеса, но и , Жано тоже травмировался.

Но на поле выходят 11 игроков, выйдут другие 11 игроков и будут играть в нашу игру, – сказал Каррера.