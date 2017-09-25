Массимо Каррера: «С «Ливерпулем», скорее, сыграет Педро Роша, чем Промес»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера накануне матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» рассказал о состоянии отдельных футболистов.
- Есть ли шанс сыграть у Промеса?
- На данный момент не знаю. Узнаю после разговора с докторами.
Но на нынешний момент сыграет скорее Педро Роша, чем Промес.
- Не кажется ли вам, что без Промеса атака выглядит очень слабо?
- Нам не хватает не только Промеса, но и Зе Луиша, Жано тоже травмировался.
Но на поле выходят 11 игроков, выйдут другие 11 игроков и будут играть в нашу игру, – сказал Каррера.
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