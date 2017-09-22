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    Промес и Роша могут пропустить матч против «Ливерпуля» в ЛЧ из-за травм

    Теги Спартак Кубань премьер-лига Россия Кубок России Лига чемпионов травмы Куинси Промес Массимо Каррера Педро Роша

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес и нападающий Педро Роша могут пропустить несколько матчей из-за повреждений, полученных в игре 1/16 финала Кубка России против «Кубани» (2:0). Об этом сообщил главный тренер команды Массимо Каррера.

    «Педро Роша почувствовал дискомфорт в икроножной мышце в матче с «Кубанью». Сейчас мы проведем обследование и поймем, сможет ли он принять участие в ближайших играх. Это же касается и Промеса. Надеемся, что травмы несерьезные, но, возможно, им придется пропустить какое-то количество матчей», – сказал Каррера.

    «Спартак» 23 сентября сыграет с «Анжи» в матче 11-го тура чемпионата России.

    Игра второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля» пройдет 26 сентября.

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