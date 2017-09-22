Промес и Роша могут пропустить матч против «Ливерпуля» в ЛЧ из-за травм

Полузащитник Квинси Промес и нападающий Педро Роша могут пропустить несколько матчей из-за повреждений, полученных в игре 1/16 финала Кубка России против (2:0). Об этом сообщил главный тренер команды Массимо Каррера.

почувствовал дискомфорт в икроножной мышце в матче с «Кубанью». Сейчас мы проведем обследование и поймем, сможет ли он принять участие в ближайших играх. Это же касается и Промеса. Надеемся, что травмы несерьезные, но, возможно, им придется пропустить какое-то количество матчей», – сказал Каррера.

«Спартак» 23 сентября сыграет с «Анжи» в матче 11-го тура чемпионата России.

Игра второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля» пройдет 26 сентября.