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    Агент о песне фанов «МЮ» про пенис Лукаку: «Ромелу хочет, чтобы они прекратили. О песне говорят больше, чем о его игре»

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия болельщики Мино Райола Ромелу Лукаку

    Мино Райола, агент форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, рассказал, что игрок не хочет слышать песню фанатов о своем пенисе.

    «Он хочет, чтобы они прекратили петь эту песню. О ней говорят больше, чем о футболе Ромелу. Это его и мои слова», – сказал Райола.

    Фанаты «МЮ» на последних матчах команды поют такую песню: «Ромелу Лукаку – наш бельгийский гений, забивающий голы и имеющий 24-дюймовый пенис» (24 дюйма – 61 сантиметр).

    Ранее организация по борьбе с дискриминацией в футболе (Kick It Out) обратилась к «Манчестер Юнайтед» с просьбой запретить фанатам клуба исполнять песню, которая носит оскорбительный и дискриминационный характер.

    «МЮ» запрещает своим фанатам петь про пенис Лукаку. Клуб прав?

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