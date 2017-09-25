Агент о песне фанов «МЮ» про пенис Лукаку: «Ромелу хочет, чтобы они прекратили. О песне говорят больше, чем о его игре»
Мино Райола, агент форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, рассказал, что игрок не хочет слышать песню фанатов о своем пенисе.
«Он хочет, чтобы они прекратили петь эту песню. О ней говорят больше, чем о футболе Ромелу. Это его и мои слова», – сказал Райола.
Фанаты «МЮ» на последних матчах команды поют такую песню: «Ромелу Лукаку – наш бельгийский гений, забивающий голы и имеющий 24-дюймовый пенис» (24 дюйма – 61 сантиметр).
Ранее организация по борьбе с дискриминацией в футболе (Kick It Out) обратилась к «Манчестер Юнайтед» с просьбой запретить фанатам клуба исполнять песню, которая носит оскорбительный и дискриминационный характер.
«МЮ» запрещает своим фанатам петь про пенис Лукаку. Клуб прав?
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.