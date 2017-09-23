Фанаты «МЮ» снова пели про размер пениса Лукаку, несмотря на просьбу клуба не делать этого

Болельщики не прислушались к просьбе клуба и вновь исполняли песню про форварда Ромелу Лукаку по ходу гостевого матча с (1:0).

Ранее на этой неделе Организация по борьбе с дискриминацией в футболе (Kick It Out) обратилась к «МЮ» с просьбой запретить фанатам клуба распевать кричалку о размере пениса бельгийца.

В письме Kick It Out отмечалось, что текст данной песни носит оскорбительный и дискриминационный характер. После этого «Юнайтед» и сам Лукаку попросили фанатов больше не использовать данную кричалку.

Тем не менее, по ходу сегодняшней игры часть болельщиков «МЮ» все равно распевали песню: – наш бельгийский гений, забивающий голы и имеющий 24-дюймовый пенис».

🔥 Главное русскоязычное приложение об АПЛ: iOS / Android