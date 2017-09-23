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    Румменигге предложил закрывать трансферное окно в Европе 31 июля

    Теги Бавария бундеслига Германия Карл-Хайнц Румменигге возможные трансферы трансферы

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что европейские чемпионаты должны договориться об одновременном закрытии летнее трансферного окна.

    «Нужно прийти к единому решению по всей Европе, независимо от начала сезона в отдельных лигах.

    Коллективное закрытие трансферного окна 31 июля вернет футболу рациональность.

    Это было бы полезно, потому что клубы, менеджеры и болельщики знали бы, в каком составе их команда проведет первый матч нового сезона», – сказал Румменигге в интервью Bayern Magazine.

    Напомним, ранее английская премьер-лига решила с 2018 года закрывать трансферное окно в августе, до начала чемпионата.

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