Массимо Каррера: «Истерика вокруг «Спартака» поднимается извне»

Главный тренер Массимо Каррера заявил, что на его команду оказывается серьезное давление.

- Комфортно ли вам работать, зная, что в есть человек, который может передать разговор тренера журналистам?

– Безусловно, работать в такой обстановке сложно. Я считаю, что все, сказанное в разговоре тренера и игроков в раздевалке, должно там и оставаться.

- Сталкивались ли с понятием «слив тренера»?

– Да, в Италии бывает такое, у нас это называется «футболисты не играют за тренера».

Но вы должны понимать, что в этом нельзя быть уверенным на 100 процентов. Подобные суждения могут появиться, исходя из анализа поведения игроков.

- В прошлом сезоне могли представить, что вокруг «Спартака» поднимется такая истерика?

– Тогда ситуация была совсем другой – результаты были на нашей стороне. На мой взгляд, истерика поднимается извне.

Ну и в футболе далеко не всегда получается добиться того, чего хочешь. Исходя из собственного опыта, могу сказать, что удержать хороший результат куда сложнее, чем достигнуть его.

«Спартак» – одна из главных команд России, у него огромное количество болельщиков. И если пресса пишет что-то о нем – позитивное или негативное, – то публика определенно этим заинтересуется.

- Являются ли причиной истерики завышенные требования болельщиков?

– Это нормально, что болельщики ожидают от команды максимума в каждом турнире. Если болельщики видят, что игроки выкладываются полностью на поле, но соперник оказывается сильнее по тем или иным параметрам, то команде нужно поаплодировать за самоотдачу.

Другое дело, когда игроки не выкладываются полностью – тогда критика уместна.

Это часть футбола. Но мне не нравятся ситуации, подобные той, которая возникла в прошлом сезоне. Мы шли на первом месте, однако были те, кто говорил, что «Спартак» непонятно играет, что «Спартаку» везет, или что «Спартак» лидирует, так как в плохой форме находятся «Зенит» и ЦСКА.

Все было нацелено на то, чтобы дестабилизировать обстановку в команде, которая в прошлом сезоне сотворила нечто особенное.

- Такие мнения высказывают и ветераны «Спартака». Зачем?

– Я не могу это объяснить, – сказал Каррера.

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