Наверх
Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Массимо Каррера: «На встрече в Тарасовке мы прояснили друг с другом многие моменты»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выступил с заявлением после ничьи в матче 10-го тура чемпионата России против «Тосно».

    «Наш «Спартак» переживает непростой период, но никто из нас не собирается опускать руки и сдаваться. Матч против «Тосно» закончился так, как не должен был закончиться, и мы все – руководство клуба, тренерский штаб и игроки – собрались по горячим следам в Тарасовке, чтобы проанализировать сложившуюся ситуацию.

    У любой команды бывают черные полосы: не всегда, к сожалению, получается побеждать и получать то, что хочешь. Но мы должны продолжать верить в свои силы и отдавать эти силы на благо нашего славного клуба.

    На встрече в Тарасовке мы прояснили друг с другом многие моменты, и нам остается только засучить рукава и работать с еще большей отдачей, чем раньше.

    Мы все изначально находимся в одной лодке, мы и дальше будем грести вместе, в одном направлении. Верю, что нам будет и дальше помогать поддержка наших преданных болельщиков, которые никогда не оставляют нас в одиночестве. Forza Spartak», – заявил Каррера.

    Новый провал «Спартака» в Питере. Виноват не только Каррера

    🔥 Главное приложение о «Спартаке»: iOS / Android

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться