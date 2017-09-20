Каррера о конфликте с игроками: «Кто-то донес только то, что хотел передать, а не всю речь»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал комментарий о случившемся в раздевалке после гостевого матча 10-го тура чемпионата России против «Тосно» (2:2).
«Кто-то донес до прессы, что я сказал игрокам после матча с «Тосно». Передали только то, что хотели передать, а не всю речь, которая была намного длиннее.
После игры с «Тосно» я не обвинял игроков, а сказал, что не могу себе объяснить случившееся [пропущенные мячи в концовке].
В тот момент прозвучали эмоции, я итальянец, а это эмоциональные люди. Я мог сказать что-то, даже если не думал об этом.
Потом я продолжил и сказал: «Ведя в счете 2:0 недопустимо терять очки, мы должны постыдиться все вместе, нам должно быть стыдно за результат».
Согласны ли с этим игроки? Нужно спросить у них», – сказал Каррера.
Игорь Рабинер: «В раздевалке Каррера сказал игрокам: «Хотите, чтобы я ушел? Вы специально так делаете?»
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