Каррера о конфликте с игроками: «Кто-то донес только то, что хотел передать, а не всю речь»

Главный тренер Массимо Каррера дал комментарий о случившемся в раздевалке после гостевого матча 10-го тура чемпионата России против (2:2).

«Кто-то донес до прессы, что я сказал игрокам после матча с . Передали только то, что хотели передать, а не всю речь, которая была намного длиннее.

После игры с «Тосно» я не обвинял игроков, а сказал, что не могу себе объяснить случившееся [пропущенные мячи в концовке].

В тот момент прозвучали эмоции, я итальянец, а это эмоциональные люди. Я мог сказать что-то, даже если не думал об этом.

Потом я продолжил и сказал: «Ведя в счете 2:0 недопустимо терять очки, мы должны постыдиться все вместе, нам должно быть стыдно за результат».

Согласны ли с этим игроки? Нужно спросить у них», – сказал Каррера.

Игорь Рабинер: «В раздевалке Каррера сказал игрокам: «Хотите, чтобы я ушел? Вы специально так делаете?»

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