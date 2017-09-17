Федерация болельщиков Англии выступила против закрытия трибун на матч «Спартак» – «Ливерпуль»

Федерация футбольных болельщиков Англии выступила против жестких санкций в адрес «Спартака».

В игре Лиги чемпионов с «Марибором» с трибун «Спартака» на поле вылетел файер, который едва не задел арбитра Дениза Айтекина. УЕФА открыл дело по этому поводу и в качестве крайней меры может закрыть трибуны «Открытие Арены» на домашнем матче клуба в еврокубках. Под санкции может попасть ближайшая игра «Спартака» с «Ливерпулем».

«Мы просили бы УЕФА принять во внимание болельщиков «Ливерпуля», которые собираются поехать в Россию, когда будет приниматься какое-либо решение по делу «Спартака».

Мы по-прежнему выступаем против коллективных наказаний вроде закрытия стадиона, потому что так они наказывают многих за действие нескольких. В данном случае пострадают совершенно невиновные фанаты, которые могут серьезно потерять в деньгах», – говорится в заявлении федерации.