«Зенит» вылетел из Кубка России, проиграв питерскому «Динамо» – 2:3
В 1/16 финала Кубка России «Зенит» на стадионе «Крестовский» проиграл в питерском дерби «Динамо» в 120-минутном формате (2:3).
В начале первого тайма хавбек «Зенита» Миха Мевля получил красную карточку. К перерыву «Динамо» вело со счетом 2:0 благодаря голам хавбека Артема Кулишева и нападающего Максима Барсова.
Во втором тайме «Зенит» в меньшинстве сумел отыграться. Забили полузащитник Леандро Паредес и нападающий Дмитрий Полоз.
В дополнительные 30 минут «Динамо» получило право на пенальти. Кулишев реализовал одиннадцатиметровый и принес своей команде победу.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 21 сентября, 20.00, «Крестовский»
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