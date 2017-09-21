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    «Зенит» вылетел из Кубка России, проиграв питерскому «Динамо» – 2:3

    Теги Зенит Кубок России Динамо Санкт-Петербург Дмитрий Полоз Максим Барсов Артем Кулишев Леандро Паредес Миха Мевля

    В 1/16 финала Кубка России «Зенит» на стадионе «Крестовский» проиграл в питерском дерби «Динамо» в 120-минутном формате (2:3).

    В начале первого тайма хавбек «Зенита» Миха Мевля получил красную карточку. К перерыву «Динамо» вело со счетом 2:0 благодаря голам хавбека Артема Кулишева и нападающего Максима Барсова.

    Во втором тайме «Зенит» в меньшинстве сумел отыграться. Забили полузащитник Леандро Паредес и нападающий Дмитрий Полоз.

    В дополнительные 30 минут «Динамо» получило право на пенальти. Кулишев реализовал одиннадцатиметровый и принес своей команде победу.

    Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Динамо СПб – Зенит 3:2 (2:0, 0:2, 0:0)
    Дата проведения
    21 сентября, 20.00, «Крестовский»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 37 Кулишев, 2:0 – 43 Барсов, 2:1 – 60 Паредес, 2:2 – 62 Полоз, 3:2 – 111, пенальти Кулишев.

    Статистика Кубка России

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