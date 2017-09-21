«Динамо» СПб – «Зенит». Мевля удален на 10-й минуте

Защитник Миха Мевля получил красную карточку в матче 1/16 финала Кубка России против петербургского (0:0, первый тайм).

На 10-й минуте игры 27-летний словенец совершил фол последней надежды на форварде .

Подробную статистику выступлений Мевли смотрите здесь.

Sports.ru проводит онлайн-трансляцию этого матча.

⚽ Главное футбольное приложение рунета: iOS / Android

⚽ Главное приложение о ФНЛ: iOS / Android