«Динамо» СПб – «Зенит». Мевля удален на 10-й минуте
Защитник «Зенита» Миха Мевля получил красную карточку в матче 1/16 финала Кубка России против петербургского «Динамо» (0:0, первый тайм).
На 10-й минуте игры 27-летний словенец совершил фол последней надежды на форварде Максиме Барсове.
Подробную статистику выступлений Мевли смотрите здесь.
Sports.ru проводит онлайн-трансляцию этого матча.
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