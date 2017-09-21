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    «Динамо» СПб – «Зенит». Мевля удален на 10-й минуте

    Теги Зенит Кубок России дисквалификации Динамо Санкт-Петербург Максим Барсов Миха Мевля

    Защитник «Зенита» Миха Мевля получил красную карточку в матче 1/16 финала Кубка России против петербургского «Динамо» (0:0, первый тайм).

    На 10-й минуте игры 27-летний словенец совершил фол последней надежды на форварде Максиме Барсове.

    Подробную статистику выступлений Мевли смотрите здесь.

    Sports.ru проводит онлайн-трансляцию этого матча.

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