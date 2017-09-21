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    Дани Алвес: «Последний гол «ПСЖ» со штрафного забил я. Так что заткнитесь»

    Теги ПСЖ Дани Алвес лига 1 Франция

    Защитник «ПСЖ» Дани Алвес высказался о конфликте в команде.

    «Не знаю, какой матч вы все смотрели, но я не забирал мяч у партнера по команде, его забрали у меня.

    И к вашему сведению, последний гол, который «ПСЖ» забил со штрафного, забил я.

    Так что заткнитесь и перестаньте использовать мое имя в полемике», – сказал Алвес.

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