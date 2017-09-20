Александр Дюков: «На данный момент «Зенит» самоокупаем и самый популярный российский футбольный клуб»

Председатель совета директоров Александр Дюков рассказал о финансовом состоянии клуба.

- Вы были президентом «Зенита» 9 лет. Не хотите подвести итоги с точки зрения развития клуба?

– Правильно говорить о результатах, которых добился «Газпром» с 2006 года, когда взял на себя ответственность за «Зенит». Мы завоевали 12 трофеев, прочно закрепились в топ-20 клубов Европы и значительно увеличили армию наших болельщиков. Мы, безусловно, на данный момент являемся самым популярным российским футбольным клубом.

Мы полностью обновили спортивную инфраструктуру – наша тренировочная база в Удельной соответствует лучшим европейским образцам. У нас новый суперстадион. Хотя и «Петровский» был в полном порядке и, несмотря на самое северное расположение, имел в российской премьер-лиге лучшее поле.

– «Газпром» серьезно вложился в «Зенит» за эти годы?

– На первом этапе – да. Но на сегодняшний момент клуб самоокупаем, «Зенит» не получает какие-либо субсидии или дотации. Клуб зарабатывает сам, и это очень важно. Есть много спонсорских контрактов, в том числе от компаний группы «Газпром».

Около 2 миллиардов рублей клуб получает от спонсоров, не входящих в группу «Газпром», выручка от продажи билетов, абонементов и кейтеринга на небольшом «Петровском» достигала почти 500 миллионов рублей, 600 миллионов рублей – доходы от мерчандайзинга.

А еще есть призовые деньги от УЕФА, и деньги от продажи телевизионных прав. На новом стадионе выручка от билетов и кейтеринга будет увеличена.

– Среди российских клубов кто-то зарабатывает больше?

– Думаю, что никто. С точки зрения эффективности коммерческой и маркетинговой работы мы точно на первом месте, — сказал Дюков.

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