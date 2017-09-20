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    Александр Дюков: «Фурсенко поставил перед «Зенитом» задачу выиграть Лигу Европы»

    Теги Зенит Сергей Фурсенко премьер-лига Россия Кубок России Лига Европы Александр Дюков

    Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков рассказал о целях клуба в текущем сезоне.

    – Какие задачи совет директоров ставит перед менеджментом клуба в этом сезоне?

    – Прежде всего выиграть чемпионат России и Кубок России, а также успешно выступить в Лиге Европы, поскольку нам нужны очки в рейтинге УЕФА.

    Фурсенко поставил перед командой задачу одержать победу в Лиге Европы. Сергей – опытный и эффективный менеджер, мы ему полностью доверяем, поэтому совет директоров его инициативу поддержал, — сказал Дюков.

    В 2008 году сине-бело-голубые уже выигрывали Кубок УЕФА и Суперкубок Европы.

    В нынешнем розыгрыше Лиги Европы «Зенит» играет в группе с «Вардаром», «Сосьедадом» и «Русенборгом».

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