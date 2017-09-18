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    Федун о ситуации с Каррерой: «Я не комментирую, все вопросы к Родионову»

    Теги Спартак Леонид Федун Сергей Родионов премьер-лига Россия Массимо Каррера

    Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о ситуации вокруг главного тренера московского клуба Массимо Карреры.

    «Я не комментирую. Это все вопросы к генеральному директору Сергею Родионову», – сказал Федун.

    Сообщалось, что Каррера после игры с «Тосно» (2:2), где его команда позволила сопернику, с первого тайма игравшему в меньшинстве, забить два гола за 5 последних минут матча, раскритиковал игроков в раздевалке и спросил, не хотят ли они его отставки.

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    46146 голосов 130
    • Да, Каррера во всем виноват
      21%
    • Нет, виноваты игроки
      79%

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