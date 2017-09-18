Федун о ситуации с Каррерой: «Я не комментирую, все вопросы к Родионову»

Владелец Леонид Федун высказался о ситуации вокруг главного тренера московского клуба .

«Я не комментирую. Это все вопросы к генеральному директору Сергею Родионову», – сказал Федун.

Сообщалось, что Каррера после игры с «Тосно» (2:2), где его команда позволила сопернику, с первого тайма игравшему в меньшинстве, забить два гола за 5 последних минут матча, раскритиковал игроков в раздевалке и спросил, не хотят ли они его отставки.

Игорь Рабинер: «В раздевалке после «Тосно» Каррера сказал игрокам: «Вы хотите, чтобы я ушел? Вы специально так делаете?»

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