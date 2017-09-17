Массимо Каррера: «Уверен, что вести 2:0 с командой, которая играет в меньшинстве, и закончить вничью – это стыдно»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги матча премьер-лиги против «Тосно» (2:2).
- Это позор?
– Это большое расстройство.
- Вы сказали на флеш-интервью, что причины такой игры надо узнавать у игроков. Ваше мнение.
– Я сказал, что надо спросить у игроков, почему происходят такие ситуации в концовках. Здесь играют роль не физические кондиции. Мне тоже сложно понять, почему это происходит. Тем более после матча, который мы сыграли хорошо, не рисковали. Конечно же, я уверен, что вести 2:0 с командой, которая играет в меньшинстве, и закончить вничью – это стыдно. Такое недопустимо. Прежде всего по отношению к болельщикам и майке, которую мы надеваем.
- Справедливо был наказан Шахов в первом тайме?
– Я не видел повтора, но уважаю решение судьи. Роша оставался последним перед воротами. Там решение принял не судья, а его помощник.
- Не слишком большое отставание от «Зенита», чтобы бороться за чемпионство?
– Это немалый отрыв. Здесь моя задача – работать, чтобы команда не повторяла таких матчей, как сегодня, – сказал Каррера.
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