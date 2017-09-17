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    Массимо Каррера: «О причинах такого результата надо спросить у игроков»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Тосно Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о матче чемпионата России с «Тосно» (2:2).

    – Вы должны спросить у игроков, что и по какой причине произошло. Дело не в физических кондициях, не это причина пропущенных голов. Причины надо спросить у игроков, у меня нет объяснений. Дело в поведении и в подходе игроков.

    - Почему так быстро выпустили Промеса после удаления игрока «Тосно»?

    – Не было смысла играть в три защитника.

    - У «Спартака» много травм, сегодня получил повреждение Тигиев.

    – У него не мышечная травма, у него травма колена, это другая травма.

    - Будет ли разговор с командой?

    – Конечно, завтра я обязательно поговорю с командой о мотивации, – сказала Каррера в эфире телеканала «Наш Футбол».

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