Массимо Каррера: «О причинах такого результата надо спросить у игроков»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о матче чемпионата России с «Тосно» (2:2).
– Вы должны спросить у игроков, что и по какой причине произошло. Дело не в физических кондициях, не это причина пропущенных голов. Причины надо спросить у игроков, у меня нет объяснений. Дело в поведении и в подходе игроков.
- Почему так быстро выпустили Промеса после удаления игрока «Тосно»?
– Не было смысла играть в три защитника.
- У «Спартака» много травм, сегодня получил повреждение Тигиев.
– У него не мышечная травма, у него травма колена, это другая травма.
- Будет ли разговор с командой?
– Конечно, завтра я обязательно поговорю с командой о мотивации, – сказала Каррера в эфире телеканала «Наш Футбол».
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