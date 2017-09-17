Массимо Каррера: «О причинах такого результата надо спросить у игроков»

Главный тренер Массимо Каррера рассказал о матче чемпионата России с (2:2).

– Вы должны спросить у игроков, что и по какой причине произошло. Дело не в физических кондициях, не это причина пропущенных голов. Причины надо спросить у игроков, у меня нет объяснений. Дело в поведении и в подходе игроков.

- Почему так быстро выпустили Промеса после удаления игрока «Тосно»?

– Не было смысла играть в три защитника.

- У «Спартака» много травм, сегодня получил повреждение Тигиев.

– У него не мышечная травма, у него травма колена, это другая травма.

- Будет ли разговор с командой?

– Конечно, завтра я обязательно поговорю с командой о мотивации, – сказала Каррера в эфире телеканала «Наш Футбол».