«Албин показал незнание и проблемы с крышей перенес на бакланов» — орнитологи про крышу «Крестовского»

Доцент СПбГУ, член постоянной природоохранительной комиссии Русского географического общества орнитолог Рустам Сагитов и методист научного отдела Ленинградского зоопарка Татьяна Медник прокомментировали информацию о появлении в Санкт-Петербурге бакланов.

«Теоретически бакланы в Петербурге могут быть, потому что последние несколько десятков лет их численность на Балтике и в частности в Финском заливе очень сильно возросла. Но они гнездятся на островах центральной части Финского залива, а в город вряд ли массово могут залетать — только единичные особи. Периодически единичные особи встречаются в Кронштадте, на фортах острова Котлин. В городе вероятность встретить баклана невелика.

А вот врановые (в частности, ворона серая), чайки сизая и серебристая используют крыши зданий с большой охотой. Например, у нас на стрелке Васильевского острова в районе университета на крыше гнездилась серебристая чайка.

Вред от птиц может быть связан с едкими фекальными массами. Потому что конечным продуктом белкового обмена у них является не мочевина, как у млекопитающих, а мочевая кислота. И если птиц на какой-либо конструкции много, это может не очень хорошо влиять. Известно, например, что птицы любят садиться на памятники, в результате те оказываются в потеках помета. Однако случаи существенного урона для зданий и конструкций в Петербурге мне неизвестны.

Просто так клевать какую-то поверхность птицы не станут, зачем им это? Если только они туда приносят свою еду — расклевывая, случайно могут немного задеть и покрытие. Так что не надо грешить на птиц. Думаю, тут дело в чем-то другом», — сказал Сагитов.

«Бакланы в наших краях если и встречаются, то на островках или плавнях. Для города это редкая и непостоянная птица. Она у нас не гнездится и тем более не занимает крышу стадиона. Если вы увидите в бинокль баклана — считайте, что вам повезло.

У нас вообще нет птиц, которые способны разрушить крышу стадиона — ни ворона, ни чайка, ни тем более тупой баклан (это птица очень низкого уровня интеллекта) не будут этого делать. Здесь, в отличие от Австралии, нет попугаев — только они обладают клювом, способным грызть. Все наши птицы клювом добывают пищу.

Думаю, имелась в виду серебристая чайка, а не баклан. Стадион построили около большой водной глади — доминанта привлекает птиц для ночевки. Они там отдыхают, чистятся и потом летят дальше на места кормления. Но и у чаек клюв не приспособлен для того, чтобы сидеть и от нечего делать разбирать крышу. Она им не нужна, она несъедобная.

В данном случае вице-губернатор просто показал свое незнание и проблемы с крышей перенес на несчастных птиц. У нас есть Зоологический институт, где работают орнитологи с мировым именем — пускай поговорит с ними.

Единственный вред от птиц в городе: они гадят, и металл начинает коррозировать. Не так давно я ездила в Ярославль и заметила, что в местных соборах на крестах установлены острые штырьки. Мне пояснили, что это защита от птиц. Так что можно было бы и на некоторых наших конструкциях делать шипы.

У нас в зоопарке как-то чинили крышу — три раза переделывали, а она все течет и течет. Спрашиваем: „Почему?“ Говорят: „Крыша хорошая, просто дождь прошел“. Вот и со стадионом, наверное, то же самое», — сказала Медник.

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