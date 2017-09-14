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    Александр Самедов: «Прижались в концовке, свои контратаки не забили и в итоге пропустили»

    Теги Спартак Александр Самедов Лига чемпионов Марибор

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1).

    – Конечно, не удовлетворены результатом. В концовке прижались, свои контратаки не забили и в итоге пропустили.

    – Почему отдали мяч «Марибору» после забитого гола?

    – Не знаю, надо смотреть, разбираться. Почему-то прижались, решили удержать [счет]. Нас уже не раз в этом году наказывали, сейчас опять, 85-я минута… Не знаю, почему так.

    – Насколько довольны своими действиями? Вы могли забить и раньше.

    – Был момент, да. Считаю, я там перекидывал правильно, потому что вратарь был близко, но немного не исполнил. Потом получилось забить, но в итоге все равно 1:1, – сказал Самедов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Опрос

    1:1 в Мариборе. Что это было?

    4400 голосов 102
    • Отвыкли от ЛЧ. Дальше будут играть сильнее
      25%
    • Провал. C "Севильей" и "Ливерпулем" будет только хуже
      75%

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