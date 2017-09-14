Александр Самедов: «Прижались в концовке, свои контратаки не забили и в итоге пропустили»

Полузащитник Александр Самедов подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с (1:1).

– Конечно, не удовлетворены результатом. В концовке прижались, свои контратаки не забили и в итоге пропустили.

– Почему отдали мяч «Марибору» после забитого гола?

– Не знаю, надо смотреть, разбираться. Почему-то прижались, решили удержать [счет]. Нас уже не раз в этом году наказывали, сейчас опять, 85-я минута… Не знаю, почему так.

– Насколько довольны своими действиями? Вы могли забить и раньше.

– Был момент, да. Считаю, я там перекидывал правильно, потому что вратарь был близко, но немного не исполнил. Потом получилось забить, но в итоге все равно 1:1, – сказал Самедов в эфире телеканала «Матч ТВ».