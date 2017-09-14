Александр Самедов: «Прижались в концовке, свои контратаки не забили и в итоге пропустили»
Полузащитник «Спартака» Александр Самедов подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1).
– Конечно, не удовлетворены результатом. В концовке прижались, свои контратаки не забили и в итоге пропустили.
– Почему отдали мяч «Марибору» после забитого гола?
– Не знаю, надо смотреть, разбираться. Почему-то прижались, решили удержать [счет]. Нас уже не раз в этом году наказывали, сейчас опять, 85-я минута… Не знаю, почему так.
– Насколько довольны своими действиями? Вы могли забить и раньше.
– Был момент, да. Считаю, я там перекидывал правильно, потому что вратарь был близко, но немного не исполнил. Потом получилось забить, но в итоге все равно 1:1, – сказал Самедов в эфире телеканала «Матч ТВ».
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