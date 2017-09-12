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    Юлиан Нагельсманн: «Бавария» сделала бы мою жизнь еще счастливее. Мюнхен – мой родной город»

    Теги Бавария бундеслига Германия Хоффенхайм 1899 Юлиан Нагельсманн

    Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн намекнул, что не против потренировать «Баварию».

    «Бавария» играет большую роль в моих мечтах. Я многие годы жил в Мюнхене, родился в Ландсберге-ам-Лехе, что не так далеко от Мюнхена. 

    Моя жена и ребенок тоже скоро переедут в Мюнхен, мы строим там дом. Это наш родной город. 

    Но если не стану тренером «Баварии», то все равно умру счастливым человеком. У меня счастливая жизнь, но «Бавария» сделала бы ее еще счастливее.

    Это не значит, что моя удача полностью зависит от «Баварии», – заявил Нагельсманн в эфире телеканала Eurposport.

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