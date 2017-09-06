Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Андрей Будогосский: «Система видеоповторов стоит примерно 15 млн евро в год»

    Теги Зенит премьер-лига Россия РФС судьи Александр Дюков Андрей Будогосский Краснодар Андрей Бутенко Сергей Галицкий стадион Краснодар видеоповторы ДСИ

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал о стоимости внедрения системы видеоповторов.

    «Андрей Бутенко уже озвучил цифру, в которую нам обойдется эксплуатация видеоповторов. Это примерно 15 миллионов евро в год.

    Когда возникла ситуация в матче «Амкар» – «Зенит» (бригада арбитра Евгения Турбина в мартовской игре не зафиксировала гол в ворота пермской команды – примечание Sports.ru), я пообщался с Александром Дюковым, тогдашним руководителем петербургского клуба – я стараюсь в принципе общаться со всеми руководителями, это надо делать обязательно – о возможной установке камер на линии ворот. И что подобные правила необходимо внести в регламент.

    Это стоит, извините, 20 копеек, это не дорогущие системы взятия ворот, это не видеоассистенты. И Дюков согласился со мной, потому что нужно идти по пути наименьшего сопротивления.

    Ну вот пример. Мы поставим систему в «Краснодаре» у Сергея Галицкого. Давайте зададимся одним вопросом: кто будет с ней работать?» – сказал Будогосский.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться