Вратарь «Ман Сити» Эдерсон избежал сотрясения и госпитализации после столкновения с Мане
Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес избежал госпитализации.
Бразилец был заменен в концовке первого тайма матча с «Ливерпулем» (5:0). Полузащитник мерсисайдской команды Садьо Мане ногой попал в лицо вратаря, и голкипер покинул поле на носилках.
Как сообщил журналист Дэвид Макдоннелл, Эдерсон избежал сотрясения. Вратаря отвезли не в больницу, а в медицинский центр тренировочного комплекса «Манчестер Сити». Там Мораес пройдет обследование на предмет переломов.
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