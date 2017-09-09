Вратарь «Ман Сити» Эдерсон избежал сотрясения и госпитализации после столкновения с Мане

Вратарь «Манчестер Сити» избежал госпитализации.

Бразилец был заменен в концовке первого тайма матча с (5:0). Полузащитник мерсисайдской команды Садьо Мане ногой попал в лицо вратаря, и голкипер покинул поле на носилках.

Как сообщил журналист Дэвид Макдоннелл, Эдерсон избежал сотрясения. Вратаря отвезли не в больницу, а в медицинский центр тренировочного комплекса «Манчестер Сити». Там Мораес пройдет обследование на предмет переломов.

Мане вырубает вратаря «Ман Сити». Страшно