Агуэро – лучший бомбардир в истории АПЛ среди неевропейцев. Он обошел Йорка

Форвард Серхио Агуэро обновил рекорд премьер-лиги.

Открыв счет в матче с (5:0), нападающий забил свой 124-й гол в чемпионатах Англии. Аргентинец стал лучшим бомбардиром в истории премьер-лиги из числа футболистов, представляющих неевропейские страны.

Предыдущий рекорд поставил бывший нападающий «Астон Виллы» и Дуайт Йорк. Форвард из Тринидада и Тобаго забил 123 гола в матчах премьер-лиги.