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    Агуэро – лучший бомбардир в истории АПЛ среди неевропейцев. Он обошел Йорка

    Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Серхио Агуэро Дуайт Йорк

    Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро обновил рекорд премьер-лиги.

    Открыв счет в матче с «Ливерпулем» (5:0), нападающий забил свой 124-й гол в чемпионатах Англии. Аргентинец стал лучшим бомбардиром в истории премьер-лиги из числа футболистов, представляющих неевропейские страны.

    Предыдущий рекорд поставил бывший нападающий «Астон Виллы» и «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк. Форвард из Тринидада и Тобаго забил 123 гола в матчах премьер-лиги.

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