Агуэро – лучший бомбардир в истории АПЛ среди неевропейцев. Он обошел Йорка
Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро обновил рекорд премьер-лиги.
Открыв счет в матче с «Ливерпулем» (5:0), нападающий забил свой 124-й гол в чемпионатах Англии. Аргентинец стал лучшим бомбардиром в истории премьер-лиги из числа футболистов, представляющих неевропейские страны.
Предыдущий рекорд поставил бывший нападающий «Астон Виллы» и «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк. Форвард из Тринидада и Тобаго забил 123 гола в матчах премьер-лиги.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.