Моуринью и «МЮ» начнут переговоры о новом контракте в ноябре
«Манчестер Юнайтед» планирует заключить новое соглашение с главным тренером команды Жозе Моуринью.
Ожидается, что стороны начнут соответствующие переговоры в ноябре. К этому времени 54-летний португалец уже отработает половину контракта с манкунианцами, рассчитанного до 2019 года.
Если «МЮ» останется доволен результатами команды в текущем сезоне, то соглашение с Моуринью могут продлить к следующему лету.
Луи ван Гал и Дэвид Мойес, два последних предшественника Моуринью, возглавляли «МЮ» не более двух лет.
В прошлом сезоне «МЮ» выиграл Лигу Европы, а в чемпионате Англии занял 6-е место. В текущем розыгрыше АПЛ после 3 туров манкунианцы возглавляют таблицу.
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