Моуринью и «МЮ» начнут переговоры о новом контракте в ноябре

планирует заключить новое соглашение с главным тренером команды .

Ожидается, что стороны начнут соответствующие переговоры в ноябре. К этому времени 54-летний португалец уже отработает половину контракта с манкунианцами, рассчитанного до 2019 года.

Если «МЮ» останется доволен результатами команды в текущем сезоне, то соглашение с Моуринью могут продлить к следующему лету.

Луи ван Гал и Дэвид Мойес, два последних предшественника Моуринью, возглавляли «МЮ» не более двух лет.

В прошлом сезоне «МЮ» выиграл Лигу Европы, а в чемпионате Англии занял 6-е место. В текущем розыгрыше АПЛ после 3 туров манкунианцы возглавляют таблицу.

Моуринью будет отдавать 1% от зарплаты на благотворительность