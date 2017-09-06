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    Моуринью будет отдавать 1% от зарплаты на благотворительность

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Хуан Мата

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата рассказал, что главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью решил заняться благотворительностью.

    Как заявил испанец, Моуринью присоединился к проекту Common Goal и будет отчислять 1% от зарплаты.

    Ожидается, что еще несколько игроков «Юнайтед» также вступят в Common Goal.

    Ранее к инициативе Маты присоединился защитник «Баварии» Матс Хуммельс.

    Хуан Мата еще круче, чем мы думали

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