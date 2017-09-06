Моуринью будет отдавать 1% от зарплаты на благотворительность

Полузащитник Хуан Мата рассказал, что главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью решил заняться благотворительностью.

Как заявил испанец, Моуринью присоединился к проекту Common Goal и будет отчислять 1% от зарплаты.

Ожидается, что еще несколько игроков «Юнайтед» также вступят в Common Goal.

Ранее к инициативе Маты присоединился защитник «Баварии» Матс Хуммельс.

Хуан Мата еще круче, чем мы думали