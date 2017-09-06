Моуринью будет отдавать 1% от зарплаты на благотворительность
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата рассказал, что главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью решил заняться благотворительностью.
Как заявил испанец, Моуринью присоединился к проекту Common Goal и будет отчислять 1% от зарплаты.
Ожидается, что еще несколько игроков «Юнайтед» также вступят в Common Goal.
Ранее к инициативе Маты присоединился защитник «Баварии» Матс Хуммельс.
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