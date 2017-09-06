Моуринью о частой смене клубов: «Я готовлю их к успеху»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал мнение о том, что он не задерживается надолго в клубах.
«Если люди говорят так, потому что я работаю то с одним, то с другим клубом, то они правы. Но не думаю, что я перекати-поле.
Я готовлю клубы к успеху. Думаю, я готовлю их таким образом, что мой преемник получает топ-команду. Так что даже если ты уходишь, то это не краткосрочное пребывание», – сказал Моуринью.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.