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    Отец Иньесты: «Андрес не будет играть против «Барселоны» за другой топ-клуб»

    Теги Барселона Андрес Иньеста примера Испания

    Хосе Антонио, отец полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты, высказался о ситуации с контрактом сына.

    «Я говорю с сыном каждый день. Он никогда не говорит неправду. Не думаю, что продление контракта будет проблемой.

    Андрес не будет играть против «Барселоны» за другой топ-клуб. Он способен отыграть еще 2-3 года на «Камп Ноу», – сказал Иньеста-старший.

    Ранее президент каталонцев Жозеп Бартомеу заявил о принципиальной договоренности с Иньестой о продлении контракта, но футболист опроверг эту информацию.

    Иньеста о возможном уходе из «Барсы»: «Скажем так, в данный момент я думаю о своем будущем, чего не делал раньше»

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