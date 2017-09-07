Отец Иньесты: «Андрес не будет играть против «Барселоны» за другой топ-клуб»
Хосе Антонио, отец полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты, высказался о ситуации с контрактом сына.
«Я говорю с сыном каждый день. Он никогда не говорит неправду. Не думаю, что продление контракта будет проблемой.
Андрес не будет играть против «Барселоны» за другой топ-клуб. Он способен отыграть еще 2-3 года на «Камп Ноу», – сказал Иньеста-старший.
Ранее президент каталонцев Жозеп Бартомеу заявил о принципиальной договоренности с Иньестой о продлении контракта, но футболист опроверг эту информацию.
Иньеста о возможном уходе из «Барсы»: «Скажем так, в данный момент я думаю о своем будущем, чего не делал раньше»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.