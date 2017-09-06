Иньеста опроверг слова Бартомеу о договоренности с «Барселоной» по новому контракту
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста не подтвердил информацию о принципиальной договоренности с клубом о продлении контракта.
Ранее президент каталонцев Жозеп Бартомеу сообщил, что клуб и игрок достигли соглашения.
Отвечая на вопрос, действительно ли контракт согласован, 33-летний хавбек коротко ответил: «Нет».
Срок действующего договора Иньесты с «Барселоной» истекает следующим летом.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.