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    Иньеста опроверг слова Бартомеу о договоренности с «Барселоной» по новому контракту

    Теги Барселона Андрес Иньеста примера Испания Жозеп Бартомеу

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста не подтвердил информацию о принципиальной договоренности с клубом о продлении контракта.

    Ранее президент каталонцев Жозеп Бартомеу сообщил, что клуб и игрок достигли соглашения.

    Отвечая на вопрос, действительно ли контракт согласован, 33-летний хавбек коротко ответил: «Нет».

    Срок действующего договора Иньесты с «Барселоной» истекает следующим летом.

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