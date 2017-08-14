Андрес Иньеста: «Странно, почему многие на «Камп Ноу» болели за «Реал»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста после домашнего поражения от (1:3) в первом матче за Суперкубок Испании выразил недоумение тем, что многие на трибунах болели за мадридский клуб.

«Многие болельщики вели себя странно. Было неприятно, что они пришли, чтобы поболеть за соперника.

Не знаю, связано ли это с продажей билетов, но это неправильно», – сказал Иньеста.