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    Андрес Иньеста: «Странно, почему многие на «Камп Ноу» болели за «Реал»

    Теги Барселона Реал Мадрид Андрес Иньеста примера Испания болельщики Суперкубок Испании Камп Ноу

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста после домашнего поражения от «Реала» (1:3) в первом матче за Суперкубок Испании выразил недоумение тем, что многие на трибунах болели за мадридский клуб.

    «Многие болельщики вели себя странно. Было неприятно, что они пришли, чтобы поболеть за соперника.

    Не знаю, связано ли это с продажей билетов, но это неправильно», – сказал Иньеста.

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