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    Приложение Sports.ru для Android и iPhone обновилось! Соберите свою новую персональную ленту

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    Как мы писали ранее, главное приложение о спорте на русском языке скачали уже пять миллионов раз! Если вы до сих пор не загрузили флагманское приложение Sports.ru, пора наконец это сделать — миллионы пользователей не могут ошибаться.

    Благодаря последнему обновлению, у всех пользователей приложения появилась персональная лента контента!

    Это означает, что теперь вам не надо переключаться между видами спорта, блогами и клубами — один раз выбрав любимые команды, игроков, турниры и блоги, вы будете получать все интересные материалы в вашей собственной ленте. Да, прямо как ВКонтакте или в Facebook.

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    Также флагманское приложение Sports.ru — это:

    – 300 новостей в день по 47 видам спорта.

    – 350 постов от пользователей и экспертов Sports.ru ежедневно.

    – Матч-центр по 260 турнирам.

    – Результаты игр, подробная статистика по матчам, отдельным игрокам и командам, таблицы.

    – Самые оперативные push-уведомления о важных новостях и событиях матчей.

    – Персональная лента контента: новости, материалы, опросы, статусы только про ваши любимые клубы и турниры.

    – Общение с «одноклубниками» и болельщиками других команд в комментариях и статусах.

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