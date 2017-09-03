Приложение Sports.ru для Android и iPhone обновилось! Соберите свою новую персональную ленту
Как мы писали ранее, главное приложение о спорте на русском языке скачали уже пять миллионов раз! Если вы до сих пор не загрузили флагманское приложение Sports.ru, пора наконец это сделать — миллионы пользователей не могут ошибаться.
Благодаря последнему обновлению, у всех пользователей приложения появилась персональная лента контента!
Это означает, что теперь вам не надо переключаться между видами спорта, блогами и клубами — один раз выбрав любимые команды, игроков, турниры и блоги, вы будете получать все интересные материалы в вашей собственной ленте. Да, прямо как ВКонтакте или в Facebook.
УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ SPORTS.RU ДЛЯ ANDROID
УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ SPORTS.RU ДЛЯ iPHONE/iPAD
Также флагманское приложение Sports.ru — это:
– 300 новостей в день по 47 видам спорта.
– 350 постов от пользователей и экспертов Sports.ru ежедневно.
– Матч-центр по 260 турнирам.
– Результаты игр, подробная статистика по матчам, отдельным игрокам и командам, таблицы.
– Самые оперативные push-уведомления о важных новостях и событиях матчей.
– Персональная лента контента: новости, материалы, опросы, статусы только про ваши любимые клубы и турниры.
– Общение с «одноклубниками» и болельщиками других команд в комментариях и статусах.
УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ SPORTS.RU ДЛЯ ANDROID
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.