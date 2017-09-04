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    «Ювентус» хочет подписать Иньесту и Горетцку летом

    Теги Шальке-04 Ювентус бундеслига Германия Барселона Андрес Иньеста серия А Италия примера Испания возможные трансферы Леон Горетцка

    «Ювентус» по окончании сезона намерен бесплатно заполучить не только полузащитника «Ливерпуля» Эмре Джана.

    В шорт-лист туринцев входят еще два хавбека – Андрес Иньеста («Барселона») и Леон Горетцка («Шальке»).

    Летом 2018 года все трое могут стать свободными агентами.

    Ранее сообщалось, что «Ювентус» может купить Джана уже в январе за 10 миллионов евро.

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