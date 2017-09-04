«Ювентус» хочет подписать Иньесту и Горетцку летом

по окончании сезона намерен бесплатно заполучить не только полузащитника «Ливерпуля» Эмре Джана.

В шорт-лист туринцев входят еще два хавбека – Андрес Иньеста ( ) и Леон Горетцка («Шальке»).

Летом 2018 года все трое могут стать свободными агентами.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может купить Джана уже в январе за 10 миллионов евро.

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