«Барселона» предложит Месси контракт до 2022 года

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу подготовил вариант нового контракта для форварда Лионеля Месси. Клуб предложит аргентинцу подписать новое соглашение до 2022 года.

Действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2018 года, его зарплата – 22 млн евро после вычета налогов. При этом каталонцы уже переподписали Луиса Суареса и Неймара до 2021 года.

Бартомеу хочет сначала встретиться с Лионелем Месси, а уже потом вести переговоры с его отцом Хорхе.