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    «Барселона» предложит Месси контракт до 2022 года

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания Хорхе Месси Жозеп Бартомеу

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу подготовил вариант нового контракта для форварда Лионеля Месси. Клуб предложит аргентинцу подписать новое соглашение до 2022 года.

    Действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2018 года, его зарплата – 22 млн евро после вычета налогов. При этом каталонцы уже переподписали Луиса Суареса и Неймара до 2021 года.   

    Бартомеу хочет сначала встретиться с Лионелем Месси, а уже потом вести переговоры с его отцом Хорхе. 

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