Переговоры «Барселоны» и Месси о новом контракте идут очень хорошо

и форвард Лионель Месси продолжаю вести переговоры о новом соглашении.

Стороны приступили к обсуждению условий контракта в январе. Переговоры продвигаются очень хорошо. Планируется, что официальное объявление будет сделано в конце сезона.

Хорхе Месси представляет интересы своего сына, а от «Барселоны» в переговорах участвует лично президент .

В данный момент между сторонами нет никакой напряженности, которая присутствовала во время предыдущих переговоров. Месси хочет остаться в «Барселоне», а клуб намерен приложить все усилия для сохранения своего лидера.

Спортивный директор «Барселоны» Роберто Фернандес Бонильо выразил уверенность в том, что клуб продлит контракты с Лионелем Месси и .

«Месси продлит контракт, как я всегда и говорил. Он счастлив в Барселоне, хорошо чувствует себя в команде, у него здесь идеальное окружение.

У меня нет никаких сомнений, что он подпишет новый контракт. Смотря ему в глаза, я понимаю, что он счастлив здесь. Не хочу много говорить на эту тему, потому что она имеет большой резонанс.

Иньеста также продлит контракт, когда наступит его время. В этом нет сомнений ни у меня, ни у Андреса», – сказал директор в эфире Cadena SER.