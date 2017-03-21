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    Переговоры «Барселоны» и Месси о новом контракте идут очень хорошо

    Теги Барселона Андрес Иньеста Лионель Месси примера Испания Хорхе Месси Жозеп Бартомеу Роберто Фернандес Бонильо

    «Барселона» и форвард Лионель Месси продолжаю вести переговоры о новом соглашении.

    Стороны приступили к обсуждению условий контракта в январе. Переговоры продвигаются очень хорошо. Планируется, что официальное объявление будет сделано в конце сезона.

    Хорхе Месси представляет интересы своего сына, а от «Барселоны» в переговорах участвует лично президент Жозеп Бартомеу.

    В данный момент между сторонами нет никакой напряженности, которая присутствовала во время предыдущих переговоров. Месси хочет остаться в «Барселоне», а клуб намерен приложить все усилия для сохранения своего лидера.

    Спортивный директор «Барселоны» Роберто Фернандес Бонильо выразил уверенность в том, что клуб продлит контракты с Лионелем Месси и Андресом Иньестой.

    «Месси продлит контракт, как я всегда и говорил. Он счастлив в Барселоне, хорошо чувствует себя в команде, у него здесь идеальное окружение.

    У меня нет никаких сомнений, что он подпишет новый контракт. Смотря ему в глаза, я понимаю, что он счастлив здесь. Не хочу много говорить на эту тему, потому что она имеет большой резонанс.

    Иньеста также продлит контракт, когда наступит его время. В этом нет сомнений ни у меня, ни у Андреса», – сказал директор в эфире Cadena SER.

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