Месси не пригласил Бартомеу и Энрике на свою свадьбу

30 июня состоится свадьба нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси и его невесты Антонеллы Роккуццо.

Сообщается, что аргентинец пригласил на мероприятие, которое пройдет в его родном городе Росарио, всех партнеров по клубу. Тем не менее, не все смогут приехать на торжество игрока, например, уже объяснил ему, что не сможет присутствовать.

Также на свадьбу Месси приглашены все сотрудники «Барселоны», отвечающие за экипировку, физиотерапевты, массажисты и врачи, работающие с первой командой.

Не приглашены на свадьбу бывший главный тренер команды и члены его штаба, а также представители руководства «Барсы», включая президента .

Отметим, что в свое время экс-игрок сине-гранатовых Хави также не приглашал руководителей клуба на свою свадьбу.

Все, что Месси получит в качестве подарков от гостей, пойдет в благотворительный фонд футболиста.